ضحية ابتزاز إلكتروني: "خطيبي "هكر" اللاب توب بتاعي.. ويبتزني بتحميل صوري على فيس بوك"



أكدت أميرة فاروق، ضحية واقعة ابتزاز إلكتروني، أن خطيبها حصل على الـ"لاب توب" الخاص بها وقام باستعادة صورها وحفظ هذه الصورة بعدما "هكر" جهازها، ثم انفصلوا ليبدأ في ابتزازها وقام بإنشاء صفحة باسمها وتنزيل صور لها على هذه الصفحة ومراسلة أقاربها.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تقدمت بـ4 محاضر رسمية لم يتخذ فيهم أي إجراء، مشيرة إلى ان حياتها العملية تدهورت ولم تستمر في 3 وظائف بسبب سمعتها.



وأوضحت أن الجميع ينظر اليها بشكل غير لطيف، منوهة على أن غير قادرة على المشاركة في أي عمل منذ العيد وحتى الآن، حيث إنه يصل لأماكن عملها ويراسلهم ويتحدث عنها.

