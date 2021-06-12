عضو سابق بمفاوضات سد النهضة: هذا هو الكارت الوحيد المتبقي أمام مصر والسودان

قال الدكتور أحمد المفتي، خبير القانون الدولي، وعضو سابق بوفد السودان لمفاوضات دول حوض النيل، إن إثيوبيا متعنتة في مفاوضات ضد النهضة ورفضت كافة التدخلات الدولية لحل أزمة سد النهضة سواء الوساطة الأمريكية او العربية، معقبًا: "الوقت حرج جدًا، والوقت لراهن لابد أن يوظف في ماذا نفعل تجاه التعنت الإثيوبي".



وتابع "المقتي"، خلال حواره مع لإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، أن اللجوء إلى مجلس الأمن أو جامعة الدول العربية او التواصل مع الدول الافريقية جربت سابقًا، ولم يؤدي إلى أي تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.



ولفت إلى أن الكارت الوحيد المتبقي لمصر والسودان في ازمة سد النهضة هو المطالبة باسترداد الأرض التي أقيم عليه سد النهضة وفقًا لاتفاقية 1902 التي نصت على اعطاء هذه الأراضي لأديس أبابا، بشرط عدم إقامة أي سدود دون موافقة السودان مسبقًا.



ولفت إلى أنه ليس مع ضرب سد النهضة، لأن هذا سيُقلب العالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة المطالبة بالأراضي التي يقام عليها السد والضغط لحل أزمة سد النهضة.

