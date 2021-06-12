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وزير الأوقاف يزف بشرى سارة لمن تعذر أدائهم فريضة الحج بسبب جائحة كورونا

السبت 12/يونيو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، على قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج على المقيمين والمواطنين داخل المملكة بحد أقصى 60 ألف شخص، مؤكدا أن القرار ديني بحت، وياتي في غطار الحفاظ على النفس وهو مقصد شرعي أصيل.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المملكة إتخذت هذا القرار من باب الضرورة والمصلحة، والحفاظ على الأنفس، موضحا أن أن السعودية أقرت أن الأولوية للمقيمين والمواطنين داخل المملكة الذي لم يؤدوا الفريضة.

وأضاف أن فريضة الحج مرتبطة بالاستطاعة، حيث أن من لم يستطع أداء فريضة الحج هذا العام بسبب هذا القرار فهو في حكم المعذور ولا ذنب عليه، وسيحصل على أجر الحج بنيته، منوها بأن من كان ينوي أداء حج النافلة فأمامه أبواب عدة مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين، معلقا: "سيحصل على ثواب مضاعفا".

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