الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن الحفاظ على محمد الشناوي





كشف الإعلامي مجدي عبد الغني أن النادي الأهلي يبحث خلال الفترة المقبلة تعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بما يتناسب مع قيمة ومكانة الحارس المُتألق الفترة الماضية.





وأضاف عبد الغنى خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة الشمس، إنه رغم أن الأهلي قام بتمديد عقد محمد الشناوي في يوليو الماضي وأعلن أن الحارس مُستمر مع القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة إلا أن إدارة النادي تنوي تعديل عقد الحارس الدولي.





تابع مجدي عبد الغني إن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي ترى أن محمد الشناوي بات أحد أعم العناصر في فريق الأهلي ، لذا لابد من تعديل عقده وزيادته بالشكل الذي يتناسب مع حجم عطاؤه.





واستطرد أن مسئولو الأهلي يرون كذلك أن محمد الشناوي من أكثر لاعبي الأهلي إخلاصاً للأهلي ورفض الكثير من الإغراءات الفترة الماضية حُباً وعشقاً في الأهلي، ومن المقرر أن يبحث مسئولو الأهلي ملف تعديل و"ترضية" محمد الشناوي الأيام المقبلة.



