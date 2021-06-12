كومان مصدوم بسبب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني مصدوم من إدارة ناديه البافاري، حيث يعيش حالة من عدم الرضا في الفترة الحالية.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن كومان يشعر بخيبة أمل بسبب أن بايرن ميونخ لا يقدره جيداً ويعتقد أنه يستحق معاملة أفضل من ذلك.





وأوضحت الشبكة العالمية أن مفاوضات تجديد عقد كومان التي تضمنت زيادة في الراتب السنوي قدرها مليون فقط وهي أقل بكثير من زميله في الفريق البافاري ليروى ساني.





ولفتت الشبكة العالمية أن كومان البالغ من العمر 24 عاماً أراد الحصول على الرقم 10 في الفريق الذي منحه بايرن ميونخ للبرازيلي فيليب كوتينيو من قبل ثم لساني.





وألمحت الشبكة العالمية أن فرصة خروج كومان نجم باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق في الصيف الحالي ضئيلة بسبب مطالب النادي البافاري العالية وهذا على الأغلب لن تقدر عليه الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الفرنسي وذلك في ظل الأزمة المالية التي سببتها جائحة وباء فيروس كورونا.



