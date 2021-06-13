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موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره تشيلي يوم الإثنين المقبل ١٤ يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره تشيلي يوم الأحد المقبل في بطولة كأس كوبا أمريكا في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره تشيلي يوم الأحد المقبل في بطولة كأس كوبا أمريكا على قناة "بي إن سبورتس" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة كوبا أمريكا رفقة كل من منتخب تشيلي بوليفيا باراجواي وأوورجواي.

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