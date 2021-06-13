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الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مسألة التعاقد مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش، لحين الانتهاء من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بنسخته الحالية.

وقرر مسؤولو الأهلي في تأجيل ضم أحمد سمير، سواء بالتعاقد معه أو صرف النظر عن ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل انشغال الجهاز الفني للأهلي بالتحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الأمر من قبل لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل التفرغ لمناقشة الملفات الخاصة بالصفقات ومصير اللاعبين المعارين، وللحصول على فرصة أكبر في تقييم موقف اللاعب من الانضمام لصفوف الأهلي من عدمه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

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طلائع الجيش صفقة الأهلي الأهلي أحمد سمير

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