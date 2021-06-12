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غرفة الجيزة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار السلع الأساسية

السبت 12/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
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أكدت الغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار السلع والمنتجات تشهد استقرارا فى الأسواق وذلك وفقا لما رصدته الشعب النوعية بالغرفة خلال التقرير الأسبوعي حول أسعار السلع المختلفة.

وقال محمد إمبابي، إن الغرفة تتسلم بشكل دوري تقريرا من الشعب النوعية لرصد متوسط أسعار السوق واحتياجات كل منطقة للحد من انخفاض المعروض من تلك السلع، مشيرا إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة يشهد استقرارا فى أصناف الخضروات، موضحا أن متوسط أسعار الخضروات يتراوح في سوق الجملة بأكتوبر بين 2-6 جنيهات لـ90٪ من الأصناف، فيما شهدت أسعار الفاكهة انخفاضا تدريجيا في الأسعار عن بداية موسم الصيف حيث انخفضت معظم الفاكهة الصيفىة بعد زيادة المعروض منها، موضحا أن متوسط سعر الجملة لأصناف الفاكهة المختلفة بين 4-10 جنيهات عدا 5 أصناف أخرى يزيد سعر الجملة ليصل إلى 15 جنيها للكيلو .


وأشار إمبابي، إلى أن مجموعة اللحوم سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن، أو الأسماك فجميعها يشهد استقرارا منذ منتصف الشهر الماضي موضحا متوسط أسعار اللحوم البلدى 110-140 جنيها للكيلو، بينما متوسط أسعار الدواجن 27-35 جنيها.

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