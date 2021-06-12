خبير قانوني: الابتزاز الجنسي الأكثر في جرائم الإنترنت.. والبلاغات بالملايين

أكد الدكتور أحمد الجنزوري، الخبير القانوني، أن أي شخص يتعرض لجرائم الإنترنت عليه أن يتحرك سريعًا قانونيًا ويتخذ الإجراءات اللازمة من إبلاغ إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الابتزاز الجنسي الأكثر في جرائم الإنترنت.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإجراءات القانونية تتأخر قليلًا، إلا أنه تسير في الخطوات التي سترجع بالحقوق لأشخاصها، موضحا أن أي صفحة ترتكب جريمة ثم تغلق بعد ذلك سيكون الدليل الملموس انتهى بإغلاق الصفحة أو الموقع.



وأشار إلى أن البلاغات التي تصل لمباحث الإنترنت في وزارة الداخلية كثيرة جدًا ومن الممكن أن تفوق الملايين، وأن هناك الكثير من الجرائم الإلكترونية المختلفة والتي تكون كالسب والقذف والتشهير والابتزاز، حيث إن القذف يكون عبارة عن إلحاق صفة لشخص لو تحققت هذه الصفة سيكون له معاقبة قانونية، بينما تختلف عن جريمة السب بان السب إلحاق صفة غير محمودة بشخص والعقوبة تكون غرامة أو الحبس أو كلاهما.

