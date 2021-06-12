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فاطمة كشري: "استنجدت بالرئيس وربنا جبر بخاطري"

السبت 12/يونيو/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها كانت تعاني منذ قرابة عام من "الفتاء"، وكانت تتلقى علاجها خلال هذه الفترة، ولكن مع إستفحال الحالة وتدهورها، قرر الطبيب إجراء جراحة فورية لها.

وتابعت "كشري"، كلمة لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON"، مساء السبت،: "بالفعل أجريت العملية الجراحية،لكني أصبت بإرهاق وتعب شديدين، وفي اليوم الرابع من إجراء الجراحة، طلبت من الطبيب فحصي لوجود ورم مؤلم.. وجددت طلبي منه وشكواي أني اتألم وكان دائمًا يقول رد واحد ما تقلقيش ده من شدة التعب".

وأضافت: "إستمر ألمي حتى تعرضت " الدرنقة " لخلل أدى إلى نزيف، والطبيب طلب من الفريق والطاقم إزالة غرزة من اثر العملية، وترك الاخرى وقاموا بتركيب الدرنقة مجددًا إلى أن ذهبت إلى بيتي، ثم تفككت "الدرنقة" مجددًا، وطلبت الطبيب وقلت له أن الدرنقة خرجت من مكانها ويوجد صديد وألم فجاء، ومع مرور اسبوع تدهورت الحالة،وإنتفخت بطني وتوجهت إلى المستشفى مجددا"ً

وتابعت "قدمت نداء إلى الرئيس لإنقاذي ونجدتي، وربنا كرمني بإتصال هاتفي بتكليف من الرئيس لنقلي لمستشفى الشفاء، وتلقيت الرعاية اللازمة ".

ووجهت الشكر للفنان أحمد مكي وكل من قام بالاتصال بها بداية من نقيب الفنانين ومرورًا بنهال عنبر ومنة شلبي واحمد السقا ومحمد هنيدي قائلة: "الناس كلها إتصلت وإطمنت عليا الحمد له.اتمت: كفاية رضا ربنا عليا ودعا الناس".

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