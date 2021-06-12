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أولي حفلات الدورة الثامنة لمهرجان الطبول والفنون التراثية

السبت 12/يونيو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر تصوير بلال أحمد
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أقيم اليوم السبت على مسرح بئر يوسف بقلعة محمد علي، أولى حفلات الدورة الثامنة لمهرجان الطبول والفنون التراثية،
والتي تقام تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.


كما تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من: (كولومبيا - الفلبين - إندونيسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين)، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر.

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