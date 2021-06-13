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عضو البرلمان العالمي للبيئة يكشف أهمية الهيدروجين الأخضر

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:09 ص
وفيق نصير
وفيق نصير
مارينا بشارة
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كشف الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي عن أفضل انواع الهيدروجين وهو الهيدروجين الأخضر المستحضر من المياه، مؤكدا انه يمكن استعماله كبديل للوقود في السيارات.

وقال "وفيق" إن مؤتمر cop26 سيعقد في نوفمبر المقبل، ليحدد للعالم قائمة الطاقات المتجددة الجديدة، منوهًا أن الهيدروجين الاخضر سيكون علي رأس القائمة وذلك لان الألوان الاخري منه تخرج بانبعاث تزيد من الاحتباس الحراري.

وتابع عضو البرلمان العالمي للبيئة أنه بحلول عام 2050 سوف يحتل الهيدروجين 16 من إنتاج الكهرباء في العالم و٨ ٪؜ مِن الطاقة وذلك لدعم الدول الكبري حاليًا فكرة التحول الي الطاقة المتجددة.

وأشار "وفيق" الي أهمية مشاركة الدول الكبري في مؤتمر cop26، حيث ستساهم الدول النامية لأنشاء بنية تحتية لتحويل الي الطاقة المتجددة مثل مصدر الهيدروجين، مضيفًا أن الهيدروجين له استخدامات عديدة منها مصانع الحديد وصناعة الأسمدة كما يمكن استخدامه بالمنازل والسيارات فلابد من وجود بنية تحتية.

وأوضح عضو البرلمان العالمي للبيئة أن أقتصاد الطاقة متغير، حيث تحدد كل دولة وفق الفائض لديها، ولكن المتحكم الرئيسي الان اذا كانت هذه الطاقة تصلح للاستخدام حاليًا أم لا، متوقعًا تراجع أستخدام الوقود الحفري لما له من مخاطر وانبعاثات تزيد من الاحتباس الحراري.

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