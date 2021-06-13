بتوجيه من الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تزف بشرى سارة للطلاب المتفوقين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الموازنة الجديدة شملت زيادة في أعداد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة، موضحا أنه تم زيادة أعداد كبار السن والإعاقات الشديدة، وطلاب الجامعات.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه تم تطوير 17 جامعة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، لافتة إلى هناك تنسيق وشراكة بين وزارتي التضامن والتعليم العالي لدعم طلاب الجامعات غير القادرين.



وكشف عن حوار بينها وبين الرئيس السيسي بشأن الطلاب غير القادرين قائلة: "الرئيس السيسي قال لي اهتمي بلامبسهم كمان.. مش عايز يخلي الولاد يحسه بجرح أو أنهم أقل من زملائهم".



وتابعت وزيرة التضامن: "الرئيس السيسي وافق على دخول الطلاب المتفوقين في الجامعات منح الوزارة"، كاشفة أن طلاب من تكافل وكرامة دخلوا الجامعة الألمانية وجامعة زويل والجامعة الأمريكية وغيرها.

