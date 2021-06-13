أستاذ امراض الباطنة: من يتوفر له فرصة الحصول على اللقاح ويرفض "مخطىء"

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ امراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إن مصر تواجه مشكلة في التوعية الصحية بشأن لقاحات كورونا، منوها بأن أي شخص يتوفر له الفرصة في الحصول على اللقاح، ولا يحصل عليه فأنه مخطىء.



وأشار "حمدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن فائدة الحصول على اللقاح أكبر بكثير من الضرر، مؤكدا أن كل اللقاحات المتوفرة آمنة، ويقللون نسبة التعرض للخطورة حال التعرض للإصابة.



ولفت الدكتور أسامة حمدي، أستاذ امراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن أكثر من 50% من الشعب الأمريكي حصل على اللقاح، والامور بدات تتحسن، والإجراءات الاحترازية بدأ تخفيفها.

