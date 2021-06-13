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دبلوماسي سابق: اجتماع وزراء الخارجية العرب رسالة لإثيوبيا (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 07:40 ص
حسن هريدي
حسن هريدي
كساب أحمد
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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ اجتماع وزراء خارجية العرب لبحث أزمة سد النهضة في الدوحة، جاء بناء على دعوة مصر والسودان، كما وجهت مصر خطابًا لمجلس الامن عن تعنت اديس أبابا في أزمة سد النهضة.

وتابع "هريدي"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى"، مساء السبت، أنّ اتصالات مصر لم تتوقف مع الإدارة الأمريكية، لافتَا إلى أنّ المحادثة الثانية بين الرئيس السيسي ونظهر الأمريكي جو بايدن تناولت أزمة سد النهضة الذي أبدى تفهمه لوجهة نظر مصر في هذه الأزمة.

ولفت إلى أنّ إدارة الرئيس الأمريكي عينت لأول مرة مبعوث خاص للقرن الإفريقي، وهذا الشخص له دراية واسعة بأوضاع الشرق الاوسط، مشيرًا إلى أنّ اجتماع وزراء خارجية الدول العربية رسالة لأديس أبابا بأن العرب يدعمون موقف مصر في هذه الأزمة.

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