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انطلاق فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية فى دورته الـ 8

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح والتى تأتى تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام وتستمر فى الفترة من 12 حتى 18 يونيو وتقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتى الآثار والسياحة.

وقالت عبد الدايم إن إقامة المهرجان يجسد إصرار الدولة المصرية على مجابهة تحديات كورونا والإيمان بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام وتحقيق التعايش بين البشر ، مشيرة بأن المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يتيح الفرصة لإجراء حوار حضارى بين مختلف شعوب العالم من خلال الفنون التراثية كما يعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.

كما أشارت إلى أن التراث بمختلف صوره يعد مبعث فخر ويحمل قيم العراقة والأصالة ويعبر عن الهوية الوطنية باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر ووسيلة للإسهام في صياغة المستقبل ، ورحبت بالضيوف ووفود الدول موجهة الشكر للجهات المشاركة وللفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على كل ما تم بذله من جهد لإقامة هذه الدورة.

يُشار إلى أن الدورة 8 من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة وهى مصر - سوريا - كولومبيا- الفلبين - إندونسيا- السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان -اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتستضيفها قلعة صلاح الدين - ساحة الهناجر - قبة الغورى حديقة الحرية- حديقة متحف مختار - بيت السنارى بالسيدة زينب - قصر الأمير طاز وتكرم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر الى جانب عدد من المبدعين المصريين والاجانب هم الفنان التشكيلى الكبير عصمت داوستاشي - فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو (مصر) ، الفنان عبد القادر سالم (السودان) ، الفنان دودوندای روز (السنغال)، باباتوندی أو لاتونجی (أمريكا - نيجيريا) وتتوتولامومبوسينا (كولومبيا) .

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