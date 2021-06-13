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وزيرة التضامن: ندعم 50% من الفقراء في مصر

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" تقترب من 19 مليار جنيه لما يقرب من 4 مليون أسرة بنحو 14.3 مليون فرد بما يوازي 50% من الفقراء في مصر؛ والذي يبلغ عددهم 29.6%.

وكشفت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم السبت، أنه تم إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال جائحة كورونا العام السابق.

وأوضحت أنه لم يتم إضافة أسر جديدة وإنما هناك دراسة تتم لجعل الأسر الشابة تخرج من تكافل وكرامة بعض توفير فرص عمل لها؛ للإقحام فكرة المعاش مدى الحياة، وإضافة أسر بدلًا منها، مشيرة إلى أن هناك منظومة شكاوى إلكترونية لتلقي شكاوى وطلبات ومشكلات المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة.

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