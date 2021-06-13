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دوللي شاهين تحتفل بوصول عدد متابعيها عبر "فيسبوك" إلى مليون

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بوصول عدد متابعينها إلى المليون عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دوللي شاهين "1 مليون متابع علي (فيسبوك) أحبكم جميعًا شكرًا علي حبكم ودعمكم، كما أشارت إلى أنها تهتم للغاية بذوق متابعيها ومطالبهم وتحاول جاهدة إرضاء جماهيرها فى كل العالم العربى".

وأشارت إلى أنها تتقبل النقد الإيجابي البناء وتعتبره وسيلة لتقديم أفضل ما لديها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دوللي شاهين كليب أغنيتها “الحاجة دعيالك” الذي طرحته مؤخرا على قناتها الرسمية يوتيوب، كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، توزيع أشرف البرنس.

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