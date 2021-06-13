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طبيب منتخب مصر يكشف أسباب سقوط لاعب الدنمارك (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أسباب تعرض لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى الإغماء المفاجئ بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا في الدور الأول من كأس أوروبا في كرة القدم.

وقال "أبو العلا" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" إن العناية الإلهية والجاهزية الطبية بالفعل لاعب دورًا كبيرًا في إنقاذ اللاعب بعد قيام فريق من المسعفين بإنعاش قلبه بعد دقيقة و15 ثانية فقط من سقوط اللاعب مغشيًا عليه.

وأضاف أنه فور سقوط اللاعب توجه كابتن المنتخب الدنماركي للتأكد ما إذا كان اللاعب قد بلغ لسانه أو لا وبعدها فورًا تم استدعاء فريق من المسعفين لإنعاش القلب، مؤكدًا أن وجود جهاز الصدمات الذي يرصد الخلل القلبي ويعطي الصدمات المناسبة طبيعي تواجده في مثل هذه البطولات الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك بعض الإصابات في الملاعب التي لا تحتاج إلى إذن الحكام للنزول إلى أرضية الملعب مثلما حدث مع اللاعب اريكسن، موضحًا أن المساعد وصل الأول وبعدها الطبيب الذي توجه عند رأس اللاعب لتقييم الوضع.

وتابع أن نسبة الموت المفاجئ بين الرياضيين تصل ما بين 1 إلى 2% بين كل 100 ألف رياضي على مستوى جميع الرياضيين وهي نسبة ليست صغيرة في الوسط الرياضي، مستطردًا "قد يكون السبب في ما حدث للاعب المنتخب الدنماركي حدوث تغييرات كثيرة في الجسم يحصل معها لخبطة في كهرباء القلب".

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