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حسن حمدي: تعلمت اللوائح من صالح سليم.. وهذا معنى الأهلي فوق الجميع

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق إنه تعلم اللوائح والنظم من الكابتن صالح سليم الرئيس السابق للقلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"مصلحة النادي الأهلي فوق أي فرد ولابد أن تكون هذه المصلحة أهم من أي شخص حتى لو رئيس النادي".

وتابع :"لا نتدخل في السياسية والأهلي دائما ما يحترمها لأنها تتبع الدولة".

وأشار :"معنى جملة الأهلي فوق الجميع أي أن النادي فوق أي شخص مهما كانت مهمته في النادي".

وواصل :"عاصرت أجيال كثيرة في النادي الأهلي، والإصابة حرمتني من استكمال مسيرتي في الكرة حيث اعتزلت الكرة وعمري 28 عامًا".

وأردف :"توليت منصب مدير الكرة بعد اعتزالي مباشرة واكتسبت الخبرات من هذه الوظيفة".

واختتم :"تعلمت من النادي الأهلي ضرورة الالتزام وهناك من خرج عن هذا الإطار لكنهم لم يستمروا لفترات طويلة داخل النادي".

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