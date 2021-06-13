حسن حمدي: تعلمت اللوائح من صالح سليم.. وهذا معنى الأهلي فوق الجميع





قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق إنه تعلم اللوائح والنظم من الكابتن صالح سليم الرئيس السابق للقلعة الحمراء.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"مصلحة النادي الأهلي فوق أي فرد ولابد أن تكون هذه المصلحة أهم من أي شخص حتى لو رئيس النادي".





وتابع :"لا نتدخل في السياسية والأهلي دائما ما يحترمها لأنها تتبع الدولة".





وأشار :"معنى جملة الأهلي فوق الجميع أي أن النادي فوق أي شخص مهما كانت مهمته في النادي".





وواصل :"عاصرت أجيال كثيرة في النادي الأهلي، والإصابة حرمتني من استكمال مسيرتي في الكرة حيث اعتزلت الكرة وعمري 28 عامًا".





وأردف :"توليت منصب مدير الكرة بعد اعتزالي مباشرة واكتسبت الخبرات من هذه الوظيفة".





واختتم :"تعلمت من النادي الأهلي ضرورة الالتزام وهناك من خرج عن هذا الإطار لكنهم لم يستمروا لفترات طويلة داخل النادي".