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وزير الأوقاف: حصلت على لقاح كورونا ولم أشعر بأعراض

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إنه حصل على جرعتي لقاح كورونا، ولم يشعر بأي مضاعفات صحية من أي نوع.

وشدد "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، على ضرورة الالتزام بالرأي الطبي والإسراع في الحصول على لقاح كورونا، موضحا أنهم يحرصون في خطب الجمعة على مواكبة الأحداث داخل المجتمع.

ولفت الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إلى أن هناك 4 خطب لصلاة الجمعة تناولت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منوها بأن خطبة صلاة الجمعة المقبلة ستكون عن الحج في زمن الاوبئة.

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