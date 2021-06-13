أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا





وفاز منتخب فنلندا على مضيفه الدنماركي 1 -صفر يوم السبت في المباراة التي جمعت بينهما في كوبنهاغن ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بيورو 2020.





وقال يولماند: ما قام به اللاعبون أمر لا يصدق ، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا، اللاعبون تعرضوا للاستنزاف الجسدي والعاطفي، كان لدينا خيارين أن نكمل المباراة اليوم أو نلعبها مساء غدا ، الجميع أراد اللعب اليوم ، اللاعبون أيقنوا أنهم لن يستطيعوا النوم لذا رأوا أنه من الأفضل إنجاز الأمور الآن.





وأشار يولماند إلى أنه تحدث إلى إريكسن وعائلته، مضيفا: لقد تذكرنا جميعا أن أهم شيء في الحياة هي الصحة ، أن تلتف الناس المقربة حولك ، كل قلوبنا مع كريستيان وعائلته.





وانهار إريكسن نجم إنتر ميلان الإيطالي داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول دون أي تدخل من أي لاعب أخر، وحاول الجهاز الطبي لمنتخب الدنمارك علاج اللاعب على مدار عشر دقائق قبل أن يقرر الحكم إيقاف المباراة.

أكد كاسبر يولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي أن لاعبي فريقه بذلوا جهودا مضاعفة لإكمال المباراة أمام فنلندا بعد تعرض نجم الفريق كريستيان إريكسن للانهيار وسقوطه مغشيا عليه.