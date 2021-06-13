يوسف الحسيني: "السيسي حقق إنجازات أكتر بكتير من اللي وعدنا بيها" (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه غير مشغول بأزمة سد النهضة على الإطلاق، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تصريحات سابقة بالحفاظ على مياه نهر النيل قائلا: "مفيش حد هيقدر ياخد من مصر نقطة مياه".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري،: "لا تقلق أيها المواطن على الإطلاق من أزمة سد النهضة، انت وعدت بالكثير من الوعود، وكلها تنفذ، منها ما نفذ بنسبة 100%، ومنها ما نفذ بنسبة 95%".



