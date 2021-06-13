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يوسف الحسيني: "السيسي حقق إنجازات أكتر بكتير من اللي وعدنا بيها" (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه غير مشغول بأزمة سد النهضة على الإطلاق، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تصريحات سابقة بالحفاظ على مياه نهر النيل قائلا: "مفيش حد هيقدر ياخد من مصر نقطة مياه".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري،: "لا تقلق أيها المواطن على الإطلاق من أزمة سد النهضة، انت وعدت بالكثير من الوعود، وكلها تنفذ، منها ما نفذ بنسبة 100%، ومنها ما نفذ بنسبة 95%".

ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في السياسة الخارجية بدرجة لم يتصورها أحد، لافتَا إلى أن مصر خلال السنوات الاخيرة أصبحت العمود الرئيسي في تحريك السياسية العربية، معقبًا:" انت متصور مصر رجعت تاني للقيادة العربية والأفريقية، وأصبح يؤخذ رأيها عالميًا، وتتحرك في اكثر القضايا حساسية"

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سد النهضة السيسي الرئيس

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