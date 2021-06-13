درويش: "التنسيقية" التجربة الأكثر واقعية لجمع شباب الأحزاب والسياسيين

كشف عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب السياسيين والأحزاب، عن بداية تأسيس التنسيقية، مشيرًا إلى أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم التفكير فيها في إنشاء كيان يجمع بين شباب السياسيين والأحزاب، ولكنها كانت التجربة الأكثر واقعية.



وقال "درويش" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن التنسيقية استطاعت أن تجمع كل شباب السياسيين والأحزاب وتم وضع قواعد وضوابط انطلقت منها التنسيقية للتواجد في دوائر صنع القرار.



وأضاف أن التنسقية تضم شباب 26 حزبًا مهما اختلفت خلفياتهم السياسية أو أيديولوجياتها من أجل تغيير أفكار الأحزاب السياسية المنضمة إليها، موضحًا أنها ليست بديلة للأحزاب وكلنها جمعت هذه الأحزاب تحت طاولة واحدة بشرط أن يكون المنضم لديه التزام تجاه حزبه والتزام بالمبادئ العامة للتنسيقية المتمثلة في الحفاظ على الثوابث الوطنية ومكافحة التطرف والإرهاب وحقوق مصر التاريخية.



وتابع "لا اعتقد أن هناك أي حزب مهما اختلف أو اتفق مع الدولة أن يمانع مثل هذه المبادئ العامة والإطار العام من أجل مصلحة مصر وتنمية الحياة السياسية والتي استجاب لها الرئيس السيسي للوصول إلى قرار موحد أو قرار توافقي يجعل شباب التنسيقية في دوائر صنع القرار وامتداد لجيل المؤسسات".





