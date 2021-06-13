شاهد.. استجابة فورية من رئيس الوزراء لحالة "أم سيف"

استجابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناشدة سيدة تدعى "أم سيف"- مطلقة ولديها أطفال- بدعمها ماديا.





وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بالحل الفوري لمشكلة السيدة "أم سيف"، مشيرة إلى أن زوجها اختفى بعد أن طلقها.





وأضافت أن الوزارة تساعد تلك الحالات على استخراج أوراقها وتوثيق حالتها بعد التأكد منها، مشيرة إلى توفير الوزارة لأثاث لمنزل السيدة، والاكتفاء بتبيضه لأنه لا يسمح بترميمه لأنه غير مقنن.





ونوهت بأن الوزارة ستعمل على تقنين منزل السيدة "أم سيف"، علاوة على توفير دعم نفسي لها، لتأثرها بالمشكلات التي تعانيها، خاصة مع تسرب ابنها الأوسط من التعليم ومعاناته من مرضي السكر وكهرباء زائدة في المخ، معلقة: "هي ام هلوعة على عيالها".





وأكدت أنه سيتم توفير العلاج الشهري للطفل، وإعادته للتعليم مرة أخرى، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الذي سيتكفل بعلاج الطفل مدى الحياة، مؤكدة أنها حرصت على طمأنت السيدة بنفسها.





وكانت السيدة وجهت استغاثة عبر برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة المحور ويقدمه الإعلامي محمد على خير مساء أمس الجمعة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مسكن وتدبير معاش شهري لمواجهة نفقات وأعباء المعيشة.



