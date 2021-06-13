مهاب مميش: "قناة السويس هدية من ربنا للمصريين"

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن ازمة السفينة الجانحة أثبتت أن قناة السويس شريان الحياة للعالم أجمع، مضيفا: "كل العالم بما فيه أمريكا قلقوا".

وأضاف "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه التقى بخبير أجنبي وقال له: "ليه مبقتوش زي سوريا أو ليبيا"، مضيفا أنه رد عليه قائلا: "لأن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية وقوات مسلحة قوية"، فكان رد الخبير أنه إلى جانب هذه الأسباب وجود قناة السويس أيضا.

وأضاف أنهم سيقومون بتوسعة قناة السويس كدرس مستفاد من حادثة "إيفرجيفن"، وهو ما سيساهم في الإبحار بشكل أمن أكثر، مؤكدا أن المحاضر والماضي والمستقبل هو لقناة السويس، مؤكدا أن قناة القطب الشمالي ليست منافس لقناة السويس، ولا مقترنة بينهم، معلقا: "قناو السويس هدية من ربنا للمصريين".

