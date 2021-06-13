Advertisements

مهاب مميش: "قناة السويس هدية من ربنا للمصريين"

الأحد 13/يونيو/2021 - 03:15 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن ازمة السفينة الجانحة أثبتت أن قناة السويس شريان الحياة للعالم أجمع، مضيفا: "كل العالم بما فيه أمريكا قلقوا".
وأضاف "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه التقى بخبير أجنبي وقال له: "ليه مبقتوش زي سوريا أو ليبيا"، مضيفا أنه رد عليه قائلا: "لأن مصر تمتلك قيادة سياسية واعية وقوات مسلحة قوية"، فكان رد الخبير أنه إلى جانب هذه الأسباب وجود قناة السويس أيضا.
وأضاف أنهم سيقومون بتوسعة قناة السويس كدرس مستفاد من حادثة "إيفرجيفن"، وهو ما سيساهم في الإبحار بشكل أمن أكثر، مؤكدا أن المحاضر والماضي والمستقبل هو لقناة السويس، مؤكدا أن قناة القطب الشمالي ليست منافس لقناة السويس، ولا مقترنة بينهم، معلقا: "قناو السويس هدية من ربنا للمصريين".

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تحول مثير في مستقبل لاوتارو مع إنترميلان

منذ ساعة

بسبب سد النهضة.. بلاغ عاجل ضد ممدوح حمزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ يوم

الأهلي يحدد سعر بانون

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا