"المصل واللقاح": 30% من المتعافين من كورونا يصابون بمتلازمة (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، إن 30% من المتعافين من فيروس كورونا يصابوا بمتلازمة ما بعد التعافي.



وأضاف "الحداد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت،: "30% من المصابين بعد التعافي يشعروا بمشاكل تنفسية، وآلام عضلية، وآلام في العظام وفقدان الشهية والكسل أو حكة جلدية، وفقدان حاسة الشم والتذوق"



وتابع ان متلازمة ما بعد التعافي تختلف من شخص للآخر على حسب قوة الجهاز المناعي، ومن الممكن ان تستمر هذه الأعراض لمدة تتراوح ما بين 3 لـ6 أشهر".

