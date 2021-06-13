دبلوماسي سابق يكشف كواليس تدخل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة (فيديو)

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تعليقه على الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب والمقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة لبحث أزمة سد النهضة، إن الموقف الحالي شديد الأهمية والخطورة وكان لابد من تدخل الجامعة العربية التي أيدت الموقف المصري والسوداني ودافعت عن مصالح الأمن القومي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي.



وأضاف "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "يحق لمجلس الجامعة العربية الاطلاع على كافة الاتصالات التي شهدتها مفاوضات سد النهضة خلال المرحلة الأخيرة والاتصالات التي أجرتها مصر والسودان على الصعيد الأفريقي أو الدولية منها مكالمتي الرئيس السيسي وجو بايدن".



وتابع "الزيارة التي قام بها مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي منذ أسابيع وزيارته للرياض أول أمس تعكس الرابط بين منطقة القرن الإفريقي وأمن واستقرار الخليج خاصة أنها مرتبط بالعديد من المصالح الإستراتيجية، ولذلك فاستقرار هذه المنطقة ليست قضية مصر والسودان المهددة فقط لأن القرن الإفريقي هو الإطلالة الجنوبية على مسار حركة الاساطيل البحرية وعلى مقربة من امتدادات الخليج العربي والبحر الأحمر".



وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بالعديد من الاتصالات الإقليمية كان أخرها زيارته إلى جيبوتي، مؤكدًا أن مفاوضات سد النهضة لبحث قواعد ملء وتشغيل السد وقضية الحصص ليست موجودة وكل ما تقوم به إثيوبيا حاليًا هو محاولة التملص وهي دولة مخالفة عن القانون الدولي.



واستطرد "على مصر أن تسعى إلى جر إثيوبيا إلى مجلس الأمن لأنه أمر هام وضروري وفي ظل هذا الضغط يتم التحرك من أجل اتخاذ قرارات هامة وضرورية حول مصالح أمنك القومي للضغط على موقف إثيوبي متعنت، ولكن في النهاية هذا الموضوع يخص أمنك القومي سواء حدث تدخل دولي أو لا".



