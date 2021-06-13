ميدو: حزين لرحيل ساسي وصعب تعويضه

















أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه حزين لرحيل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي.





وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن فرجاني ساسي قدم الكثير لنادي الزمالك، وأنه يجب توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل النادي.





وتابع، "حزين للغاية على رحيل ساسي، ولكن الزمالك لن يتم إغلاقه بعد رحيله، فالزمالك هو صانع النجوم، ولا يوجد زمالكاوي عاقل ليس حزينًا على هذا الأمر".





واستكمل، " آخر لاعب ارتدى قميص الزمالك بهذه الإمكانيات قبله كان رضا عبد العال، ومن الصعب للغاية تعويض تلك النوعية من اللاعبين".



