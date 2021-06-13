محافظة القاهرة: إزالة 55 عشة بالمطرية

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة ٥٥ عشة ومنزل بمنطقة التوفيقية بالمطرية لاستكمال تنفيذ إزالة المناطق العشوائية.



