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محافظة القاهرة: إزالة 55 عشة بالمطرية

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:19 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة ٥٥ عشة ومنزل بمنطقة التوفيقية بالمطرية لاستكمال تنفيذ إزالة المناطق العشوائية.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن منطقة التوفيقية هى منطقة امتداد لعرب الحصن، لافتا إلى أن الإزالة جاءت بغرض تنفيذ طريق يربط محور مسطرد من ميدان رنين فى اتجاه شارع مؤسسة الزكاة المؤدى الى الطريق الدائري بطول ٢ كم حتى مؤسسة الزكاه منهم ٦٠٠ متر داخل محافظة القليوبية.

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