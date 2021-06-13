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محافظة القاهرة: إزالة 55 عشة بالمطرية
الأحد 13/يونيو/2021 - 02:19 ص
إسماعيل منطاوي
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أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة ٥٥ عشة ومنزل بمنطقة التوفيقية بالمطرية لاستكمال تنفيذ إزالة المناطق العشوائية.
وأضاف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن منطقة التوفيقية هى منطقة امتداد لعرب الحصن، لافتا إلى أن الإزالة جاءت بغرض تنفيذ طريق يربط محور مسطرد من ميدان رنين فى اتجاه شارع مؤسسة الزكاة المؤدى الى الطريق الدائري بطول ٢ كم حتى مؤسسة الزكاه منهم ٦٠٠ متر داخل محافظة القليوبية.
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