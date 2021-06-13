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حكيمي مرشح للعودة إلى ريال مدريد

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم نجم إنترميلان الإيطالي مرشح للعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد إلى تدريب الملكي يرغب في عودة حكيمي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن الملكي سيدخل في منافسة في الفترة المقبلة على التعاقد مع النجم المغربي البالغ من العمر 22 عاماً مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن حكيمي كان قد انضم لإنترميلان في الصيف الماضي وتألق كثيراً مع الفريق الإيطالي وقاده للتتويج بلقب الدوري ولكن الأزمة المالية الحالية لإنترميلان أجبرت إدارة النادي الإيطالي على قرار بيعه.


 

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