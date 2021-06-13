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عبد المنعم سعيد يكشف حقيقة مناقشة قمة مجوعة السبع أزمة سد النهضة (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل اجتماع قمة مجموعة السبع مع الخلافات البريطانية، قائلًا: "هذه القمة تناقش أزمة كورونا ولديهم التزام بتوزيع كم كبير من اللقاحات على الدول النامية".

وتابع "سعيد"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مجموعة السبع تعمل على إنعاش الاقتصاد العالمي الذي يهم كل دول العالم، وهذا يهم مصر، لأنه ينعكس على زيادة تبادل السفن المارة من قناة السويس، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن تناقض مجموعة السبع أزمة سد النهضة او القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن مجموعة الدول السابقة تنظر إلى الصين التي تعتبرها منافس يتلاعب بالدول النامية في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة تمثل 42% من الناتج العالمي، وهذه المجموعة تدرك جيدًا أن هناك ضرورة لانعاش الاقتصاد العالمي حتى ينعكس هذا بالإيجاب على نمو اقتصادهم.

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