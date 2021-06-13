مهاب مميش: لابد من التعامل مع البحار المصرية على أنها مصدر ثروة



وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن البحار ثروة كبيرة جدا، لافتا إلى أن مصر لديها ثروة بحرية كبيرة جدا، حيث لدى مصر 3 آلاف كيلو سواحل، ومدن شاطئية.



وأضاف أن مصر تمتلك ثروة سمكية هائلة، فضلا عن اكتشاف الغاز والبترول في البحار، مؤكدا أن مصر سيكون لديها أسطول نقل بحري، منوها بأن مصر لا تستفيد من البحر مثلما تستفيد الدول الأخرى، مشددا على ضرورة التعامل مع البحار في مصر على أنها مصدر ثروة كبيرة.



ولفت إلى أنه لا يوجد اتصال بحري بيننا وبين أفريقيا غير خط واحد، وهذا لا يصح، حيث أن أفريقيا هى الامتداد الطبيعي لنا، منوها بأنه يجب أن نغزو السوق الأفريقي بالصناعات المصرية وهذا يتطلب خط نقل بحري يربطنا بأفريقيا.



وتابع، "قائد القوات البحرية في جنوب أفريقيا سألني قالي انتم رحتوا فين.. كنا بستنى الاكل اللي جاي من عندكم، وفجأة سبتونا".

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن البحار موجودة منذ بدء الخليقة، ولكن لم يكن هناك اهتمام بالاستفادة منها، والوضع اختلف مؤخرا.