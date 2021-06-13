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"الزراعة" تكشف توجيهات السيسي لتطوير محطة الزهراء للخيول (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة تفاصيل تطوير محطة الزهراء للخيول الأصيلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الصياد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن الرئيس السيسي يتابع الخطوات التنفيذية والتوجيهات الرئاسية في كل المجلات وكان ضمنها تطوير محطة الزهراء التي تضم أفضل سلالات من الخيول ليست موجودة في العالم كله بنفس هذا النقاء.

وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير هذه المحطة بالكامل حتى تكون النواة لمرابط الخيول التي ستكون في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة في التلقيح الصناعي والحفاظ على الأصول الوراثية حتى تعيش هذه السلالات لمئات السنين.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية وبرنامج ضخم بالتعاون مع كل الجهات المتخصصة في الخيول وهو ما تم عرضه على الرئيس من خطوات تنفيذية وما تم تنفيذه وما تم الوصول إليه، حيث وجه الرئيس السي وغشانسي بالاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج لتطوير المحطة التي ستكون نواة لصرح رياضي متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة.

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محطة الخيول بوابة الفجر الفجر السيسي الرئيس

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