"الزراعة" تكشف توجيهات السيسي لتطوير محطة الزهراء للخيول (فيديو)

كشف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة تفاصيل تطوير محطة الزهراء للخيول الأصيلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال "الصياد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن الرئيس السيسي يتابع الخطوات التنفيذية والتوجيهات الرئاسية في كل المجلات وكان ضمنها تطوير محطة الزهراء التي تضم أفضل سلالات من الخيول ليست موجودة في العالم كله بنفس هذا النقاء.





وأضاف أن هناك توجيهات رئاسية بتطوير هذه المحطة بالكامل حتى تكون النواة لمرابط الخيول التي ستكون في العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق إدخال التكنولوجيا الحديثة في التلقيح الصناعي والحفاظ على الأصول الوراثية حتى تعيش هذه السلالات لمئات السنين.



