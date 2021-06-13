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رئيس نجدة الطفل يكشف تفاصيل واقعة التحرش بطفل قطار الصعيد

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، القصة الكاملة لواقعة التحرش بطفل قطار الصعيد.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، ببرنامج "اون"، مساء السبت، أن عقوبة هتك العرض وفقًا للقانون تصل للسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، معقبًا: "هذه العقوبة غير رادعة، والناس اللي يتتحرش وبتهتك عرض الاطفال، لا تردع من هذه العقوبة"
وطالب بتشديد العقوبة لكي يكون هناك ردع عام لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة توعية الأسر الأطفال بمثل هذه الجرائم التي قد يقوم بها البعض بدون التفرقة بين الأطفال والكبار.

ولفت إلى أن الطفل الذي تعرض لهتك العرض طفل شارع، وقد يكون الشخص الذي قام بهذا الأمر استغل حاجة الطفل للمال، وقام بهذا الجريمة، مضيفًا ان خط نجدة الطفل رصد هذه الجريمة على مواقع تواصل الاجتماعي، وتم التواصل مع الشخص الذي نشر الفيديو المصور

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قطار الصعيد طفل بوابة الفجر الفجر التحرش

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