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فاطمة كشري تبكي وتكشف تفاصيل مرضها (فيديو)

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة فاطمة كشري، تفاصيل مرضها مضيفة: "كنت تعبانة السنة الماضية بالفتاق واتعالجت وخدت مسكنات، وفجأة تعرضت لمضاعفات صعبة وشديدة قررت بعدها الذهاب للطبيب".

وقالت فاطمة كشري خلال حديثها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "الطبيب عندما تابع حالتي أخبرني بضرورة إجراء عملية جراحية صباح اليوم التالي، وبالفعل أجريتها ولكن ظللت لمدة 9 أيام أعاني من آلام شديدة ووجود ورم في البطن فأخبرني الطبيب بأنه من شدة التعب".

وأضافت: "خلال فترة ما بعد العملية الجراحية تعرضت لنزيف وبعدها قام الطبيب بفتح غرزة وغلق غرزة، ولكن وجدت هناك صديد ومشكلات صحية جديدة، ليقوم الطبيب بعمل فتح آخر جديد ووضع فتيل فتعرضت لانتفاخ وورم".


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