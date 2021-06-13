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دبلوماسي سابق: توقيت اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة جاء في محله (فيديو)
الأحد 13/يونيو/2021 - 07:56 ص
شيماء حسن
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قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، إن خطاب وزير الخارجية السفير سامح شكري الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة هو خطاب مفصل يشرح تطور هذا الموضوع منذ بدايته وحتى الآن وبيان مدى التعنت الإثيوبي.
وأضاف "حجاج" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" أنّ إثيوبيا لم تسمح للاستشاري الذي عينته بنفسها بتقديم تقرير حول مدى ملائمة السد والأضرار التي قد تنتج عنه وهناك سجلًا كبيرًا وطويلًا من المخالفات الإثيوبية والتي ستكون تحت تصرف مجلس الأمن.
وتابع أن اجتماع وزراء خارجية العرب والمقرر يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة سيؤدي إلى تقوية مصر والسودان في مساعيهما تجاه مجلس الأمن الذي سيرى أن هناك دولًا كثيرة تتضامن مع مصر والسودان ولذلك فالتوقيت جاء في محله قبل اجتمع مجلس الأمن لإظهار كيف أن إثيوبيا لا تعارض فقط مصالح مصر والسودان، ولكن مصالح شعبها الداخلي أيضًا.
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