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مهاب مميش يروي تفاصيل توجيه السيسي بإنشاء أسطول سفن صيد في مصر

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن وجود أسطول تجاري بحري في مصر سيضمن تسويق كل المنتجات المصرية للخارج.

وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من فكر في إنشاء اسطول صيد مصري، مضيفا: "كنا بنحفر قناة السويس الجديدة.. واستدعاني لمكتب وقالي عايزين نبني سفن صيد، وقالي عايز 100 سفينة صيد، ومش هتاخد مني ولا مليم.. قولتله حاضر".

وأوضح أن جاري تصنيع 36 سفينة صيد حاليا، وسنصل إلى 100 سفينة صيد، لافتا إلى أن امتلاكنا أسطول صيد سيجعلنا نستفاد من ثروتنا السمكية، حتى لا نتجه لاستيراد أسماك من الخارج.

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