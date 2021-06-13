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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 13 يونيه 2021

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارها اليوم الأحد 13-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك منذ بدلاية تعاملات شهر يونيو الجاري وجاءت الأسعار على النحو التالي:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.58 جنيه للشراء.
15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
15.6 جنيه للشراء.
15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

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