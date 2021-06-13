سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 13 يونيه 2021

خيم الاستقرار على أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 13 يونيه 2021، وذلك بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجعًا طفيفًا بنحو 3 جنيهات، وذلك على مختلف أسعار الأعيرة.





أسعار الذهب فى مصر:





عيار 21 سجل 807 جنيها للجرام.





عيار 18 سجل 693 جنيها للجرام.





عيار 24 سجل 925 جنيها للجرام.





الجنيه الذهب 6456 جنيها.









وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.





وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأونصة.