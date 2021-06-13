ميدو: مجالس إدارات الزمالك تواجه ضغوطًا لإسقاطها دائماً













أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجالس إدارات القلعة البيضاء، دائمًا ما تواجه ضغوطًا لإسقاطها.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "هناك ضغوط موجهة للعمل على فشل أي مجلس إدارة يتولى شئون الزمالك".





وتابع، "من اتخذ قرار إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الزمالك، دون أن يدفع شرطه الجزائي وهو في مصر أخطأ في حق النادي فنيًا وقانونيًا".





وأوضح، "الإدارات السابقة في الزمالك كانت تتعامل باستهتار مع ملف رواتب اللاعبين، ويجب على الجميع دعم الإدارة الحالية التي تعمل في أصعب الظروف، التركة تقيلة".



