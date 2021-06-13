Advertisements

ميدو: مجالس إدارات الزمالك تواجه ضغوطًا لإسقاطها دائماً

الأحد 13/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجالس إدارات القلعة البيضاء، دائمًا ما تواجه ضغوطًا لإسقاطها.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، "هناك ضغوط موجهة للعمل على فشل أي مجلس إدارة يتولى شئون الزمالك".

وتابع، "من اتخذ قرار إقالة البرتغالي جايمي باتشيكو من تدريب الزمالك، دون أن يدفع شرطه الجزائي وهو في مصر أخطأ في حق النادي فنيًا وقانونيًا".

وأوضح، "الإدارات السابقة في الزمالك كانت تتعامل باستهتار  مع ملف رواتب اللاعبين، ويجب على الجميع دعم الإدارة الحالية التي تعمل في أصعب الظروف، التركة تقيلة".

وشدد، "اوعوا تستهونوا بقصة كسر سقف رواتب اللاعبين، هناك أندية أعلنت إفلاسها بسبب هذا الأمر".

أخبار تهمك

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 6 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ أقل من ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:55 ص

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا