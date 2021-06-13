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أسقف شرق المنيا: الخدمات بدأت تعود بنسبة25% مع تراجع الإصابات

الأحد 13/يونيو/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الأنبا فام، أسقف أبريشية شرق المنيا، إن معظم الكنائس الفترة الماضية كانت تعمل بنسبة 25%، والأنشطة كانت متوقفة بسبب أزمة كورونا.

وتابع أسقف أبريشية شرق المنيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن الفترة الأخيرة شهدتًا انخفاضًا في إصابات كورونا نتيجة اهتام الدولة بالتوعية، وتوفير لقاح كورونا.

وأضاف: "مع تراجع الإصابات بدأت ترجع بعض الخدمات بنسبة 25%، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا".

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