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هل "أشدود" الإسرائيلية تهدد قناة السويس؟.. مميش يجيب
الأحد 13/يونيو/2021 - 01:59 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، حقيقة تهديد قناة أشدود الإسرائلية لقناة السويس، قائلا: "مفيش تهديد لقناة السويس".
وأشار "مميش"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن إسرائيل فكرت في إلغاء قناة السويس وادخال السفن عن طريق خليج العقبة، وتنشىء قناة من إيلات وحتى حيفا وأشدود على البحر المتوسط، مضيفا: "إسرائيل عشان تحفر القنة دي محتاجة مليارات ومليارات.. ووزارة المالية الإسرائيلية رفضت".
وأكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أن قناة السويس لازالت ببريقها وبرجالها ورئيسها هى القناة الأولى في العالم.
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