مودريتش: أتوقع مباراة صعبة وقتالية أمام إنجلترا في اليورو

أكد لوكا مودريتش أن المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم، يمتلك القوة الدافعة الخاصة به قبل مواجهة إنجلترا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ويؤمن مودريتش الذي قاد منتخب بلاده للفوز على إنجلترا في المربع الذهبي لكاس العالم 2018 بروسيا، بأنه في وسع كرواتيا الذهاب بعيدا في البطولة القارية.





وأوضح مودرتيش /35 عاما/ خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت "إنجلترا تلعب أمام جماهيرها في المباراة الأولى في يورو ، أتوقع مباراة صعبة وقتالية ، لكننا مستعدون، لقد عملنا بقوة على مدار سبعة أيام، استعدينا بشكل جيد".





وأضاف "شعوري جيد للغاية ، ولست في حاجة للتأكيد على قدر تشرفي باللعب لمنتخب كرواتيا ، إنها بطولة كبرى وهناك توقعات كبيرة من جماهيرنا أيضا ، نتوقع أيضا الكثير من أنفسنا ونتطلع لهذا الأمر".



