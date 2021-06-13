Advertisements

مودريتش: أتوقع مباراة صعبة وقتالية أمام إنجلترا في اليورو

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد لوكا مودريتش أن المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم، يمتلك القوة الدافعة الخاصة به قبل مواجهة إنجلترا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويؤمن مودريتش الذي قاد منتخب بلاده للفوز على إنجلترا في المربع الذهبي لكاس العالم 2018 بروسيا، بأنه في وسع كرواتيا الذهاب بعيدا في البطولة القارية.

وأوضح مودرتيش /35 عاما/ خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت "إنجلترا تلعب أمام جماهيرها في المباراة الأولى في يورو ، أتوقع مباراة صعبة وقتالية ، لكننا مستعدون، لقد عملنا بقوة على مدار سبعة أيام، استعدينا بشكل جيد".

وأضاف "شعوري جيد للغاية ، ولست في حاجة للتأكيد على قدر تشرفي باللعب لمنتخب كرواتيا ، إنها بطولة كبرى وهناك توقعات كبيرة من جماهيرنا أيضا ، نتوقع أيضا الكثير من أنفسنا ونتطلع لهذا الأمر".

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ 38 دقيقة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ ساعة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:55 ص

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا