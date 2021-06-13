بعد اعتماده لأول مرة في تاريخ مصر .. معلومات عن امتحان ترخيص مزاولة "الطب"

قالت وزارة الصحة والسكان إن امتحان الحصول على ترخيص مزاولة الطب ما هو إلا اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب قبل حصوله على ترخيص المزاولة، وتأهيل الطبيب على مستوى علمي وتطبيقي ومعتمد من البورد الأمريكي، بالتعاون مع كلية الطب في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مواكبة التعليم الطبي الدولي، وتوحيد آليات تقييم طلاب كليات الطب في التحصيل العلمي والعملي.





وتستعرض " الفجر " أبرز المعلومات حول الامتحان في النقاط التالية:





_ يشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يُقيّد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.





- اعتماد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء، للتأكد من أن خريجي كليات الطب في مصر، مؤهلين بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب وحصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب في مصر.





_ الامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للأسئلة خاصة بكل طبيب بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.





- عُقد الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب في فبراير 2021، أيام 6 و13 و20، لمدة يوم واحد بجلسة واحدة لكل متقدم، ومدته 3 ساعات.





_ يمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب له المرة التي نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح ٥٠٪.





- يتكون الامتحان من أسئلة الاختيار من متعدد، حيث يختار مقدم الطلب أفضل إجابة من بين خمس إجابات.





_ في حال رسوب الطالب في دور فبراير يُعاد الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر.



