Advertisements

أديب: "نفسي أخد قرصين أصحى الصبح ألاقي نفسي عمرو دياب"

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء جديد للتخسيس، معلقا: "كنت بقول لنفسي هو ليه عشان أخس لازم اتعب نفسي، واعمل تمارين".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "كنت بقول هو يا ربي مفيش قرصين أخدهم اصحى الصبح الاقيني عمرو دياب بدل عمرو أديب"، منوها بأن أدوية التخسيس يجب ان يتم تناولها تحت اشراف طبيب.

وأوضح الإعلامي، أن الدواء الأمريكي يعمل على "سد النفس"، معلقا: "انا عمري ما عرفت يعني إيه نفس مسدودة.. ولا مرة جربت الشعور ده".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ ساعة و 6 دقيقة

نجم الأهلي يتعرض لإصابة قبل السفر إلى تونس

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ 43 دقيقة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

د. خالد مصيلحي يكتب: الإعلانات التحذيرية الحل للقضاء على الدجالين ومروجي الوهم في صورة دواء

هل تعاني من غلاء أسعار الأدوية؟ .. تعرف علي المادة الفعالة وكيفية شراء الدواء بأقل الأسعار

"الصيادلة" تحذر من أدوية التخسيس: قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية (فيديو)

شاعر أغنية "فاكرني يا حب".. يوجه رسالة إلى عمرو دياب

"الدراسات الدوائية": أدوية التخسيس المباعة "أونلاين" مميتة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:55 ص

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا