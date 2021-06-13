أديب: "نفسي أخد قرصين أصحى الصبح ألاقي نفسي عمرو دياب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على دواء جديد للتخسيس، معلقا: "كنت بقول لنفسي هو ليه عشان أخس لازم اتعب نفسي، واعمل تمارين".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "كنت بقول هو يا ربي مفيش قرصين أخدهم اصحى الصبح الاقيني عمرو دياب بدل عمرو أديب"، منوها بأن أدوية التخسيس يجب ان يتم تناولها تحت اشراف طبيب.



