حسن حمدي: تعلمت اللوائح من صالح سليم.. وهذا معنى الأهلي فوق الجميع









قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق إنه تعلم اللوائح والنظم من الكابتن صالح سليم الرئيس السابق للقلعة الحمراء.





وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"مصلحة النادي الأهلي فوق أي فرد ولابد أن تكون هذه المصلحة أهم من أي شخص حتى لو رئيس النادي".





وتابع :"لا نتدخل في السياسية والأهلي دائما ما يحترمها لأنها تتبع الدولة".





وأشار :"معنى جملة الأهلي فوق الجميع أي أن النادي فوق أي شخص مهما كانت مهمته في النادي".





وواصل :"عاصرت أجيال كثيرة في النادي الأهلي، والإصابة حرمتني من استكمال مسيرتي في الكرة حيث اعتزلت الكرة وعمري 28 عامًا".





وأردف :"توليت منصب مدير الكرة بعد اعتزالي مباشرة واكتسبت الخبرات من هذه الوظيفة".



