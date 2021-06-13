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حسن حمدي: تعلمت اللوائح من صالح سليم.. وهذا معنى الأهلي فوق الجميع

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق إنه تعلم اللوائح والنظم من الكابتن صالح سليم الرئيس السابق للقلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"مصلحة النادي الأهلي فوق أي فرد ولابد أن تكون هذه المصلحة أهم من أي شخص حتى لو رئيس النادي".

وتابع :"لا نتدخل في السياسية والأهلي دائما ما يحترمها لأنها تتبع الدولة".

وأشار :"معنى جملة الأهلي فوق الجميع أي أن النادي فوق أي شخص مهما كانت مهمته في النادي".

وواصل :"عاصرت أجيال كثيرة في النادي الأهلي، والإصابة حرمتني من استكمال مسيرتي في الكرة حيث اعتزلت الكرة وعمري 28 عامًا".

وأردف :"توليت منصب مدير الكرة بعد اعتزالي مباشرة واكتسبت الخبرات من هذه الوظيفة".

واختتم :"تعلمت من النادي الأهلي ضرورة الالتزام وهناك من خرج عن هذا الإطار لكنهم لم يستمروا لفترات طويلة داخل النادي".

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