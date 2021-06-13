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"حبيبتي" لحسن شاكوش تستمر في حصد المشاهدات المليونية

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
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حققت أغنية مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الجديدة "حبيبتي" أرقام مرتقعة بعد مرور أسبوعين فقط على طرحها.

وحصدت أغنية شاكوش (20) مليون مشاهدة للكليب الذى شاركت فيه النجمة ياسمين رئيس، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر بالمرتبة الأولى وأيضا عدد من الدول العربية.

أغنية (حبيبتي) غناء حسن شاكوش وياسمين رئيس وإنتاج شركة مزيكا المنتج محمد جابر وإخراج هادي الباجوري، ويذكر أن شاكوش قد احتفل مع جمهوره عبر موقع تبادل الصور (انستجرام) منذ أيام، بتحقيق كليب (حبيبتي) عشرة ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه عبر (اليوتيوب).


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