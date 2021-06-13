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نجم ميلان على أعتاب باريس سان جيرمان

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح قريبا من حسم صفقة التعاقد مع أحد نجوم ميلان الإيطالي في إنتقال حر وذلك استعدادا للمنافسات في الموسم المقبل.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو بأنه من المتوقع أن يجري الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الفحوصات الطبية وذلك تمهيداً لتعاقده مع باريس سان جيرمان بين اليوم السبت وغداً الأحد في المعسكر التدريبي للمنتخب الإيطاليا بعد أن تم الاتفاق النهائي.

وأكد فابريزو رومانو أن باريس سان جيرمان سيقوم بإرسال فريقا طبياً لمعسكر المنتخب الإيطالي لإجراء الفحص الطبي لدوناروما البالغ من العمر22  عاماً.

وأوضح فابريزو رومانو أنه في حالة إجتياز حارس المرمى الإيطالي الفحص الطبي بنجاح فإنهسيتم الإعلان عن التعاقد معه على الفور بشكل رسمي وسيكون تقديمه لاحقاً بعد نهاية مشوار منتخب إيطاليا في بطولة اليورو.

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