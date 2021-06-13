حقيقة تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه





كشفت أنباء صحفية النقاب عن تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه.





وقالت الأنباء المتداولة إن السقا، إن السقا لم يستطع حضور أحد الحفلات بسبب الإصابة التي أشار مقربون منها إلى أنها بسيطة، فيما حضر بدلًا عنه ابنه ياسين السقا وزوجته مها الصغير.





كان الفنان أحمد السقا تصدر مؤخرًا تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أحدث أفلامه "السرب".

