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حقيقة تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه
الأحد 13/يونيو/2021 - 01:44 ص
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كشفت أنباء صحفية النقاب عن تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه.
وقالت الأنباء المتداولة إن السقا، إن السقا لم يستطع حضور أحد الحفلات بسبب الإصابة التي أشار مقربون منها إلى أنها بسيطة، فيما حضر بدلًا عنه ابنه ياسين السقا وزوجته مها الصغير.
كان الفنان أحمد السقا تصدر مؤخرًا تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أحدث أفلامه "السرب".
ويقوم النجم أحمد السقا ببطولة "السرب" الذي يأتي من إخراج أحمد نادر جلال، الذي شارك بعمل درامي في رمضان 2021، بعنوان "كوفيد- 25"، والذي قام ببطولته النجم يوسف الشريف.
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