Advertisements

حقيقة تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه

الأحد 13/يونيو/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت أنباء صحفية النقاب عن تعرض النجم أحمد السقا لإصابة في قدمه.

وقالت الأنباء المتداولة إن السقا، إن السقا لم يستطع حضور أحد الحفلات بسبب الإصابة التي أشار مقربون منها إلى أنها بسيطة، فيما حضر بدلًا عنه ابنه ياسين السقا وزوجته مها الصغير.

كان الفنان أحمد السقا تصدر مؤخرًا تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أحدث أفلامه "السرب".

ويقوم النجم أحمد السقا ببطولة "السرب" الذي يأتي من إخراج أحمد نادر جلال، الذي شارك بعمل درامي في رمضان 2021، بعنوان "كوفيد- 25"، والذي قام ببطولته النجم يوسف الشريف.

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بين سبورتس.. كريستيان إريكسن على قيد الحياة (مُحدث)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب الدنمارك على إصابة إريكسن والخسارة أمام فنلندا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة وفاة كريستيان إريكسن.. وجديد حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

منذ حوالي 8 ساعات

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - تطور مفاجيء بشأن إصابة إريكسن

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:21 م

عاجل - آخر تطورات إصابة إريكسن المُميتة.. والكشف عن سبب فقدان وعيه

عاجل.. ننشر السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

10:12 م

شاهد لحظة سقوط كريستيان إريسكن وفقدانه للوعي (فيديو)

07:27 م

عاجل - إصابة مميتة وفقدان للوعي لـ "كريستيان إريكسن" في اليورو

06:55 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو إلى "إيريكسن"

10:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا